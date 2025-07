Milan, il Ds del Bayer Leverkusen fa chiarezza su Xhaka

Rolfes fa il punto su Xhaka, ormai ex-obiettivo rossonero. Intanto tra Milan e Leverkusen restano vive altre piste di mercato.

Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, è recentemente intervenuto rilasciando alcune dichiarazioni a Bild, soffermandosi anche su Granit Xhaka, uno dei grandi obiettivi del Milan per il centrocampo nella prima fase di questo calciomercato estivo. La trattativa, ora, appare fredda, con i rossoneri che sembrano aver virato su altri nomi. Ecco le parole di Rolfes:

“C’è interesse, ma finora nulla si è concretizzato. Ovviamente siamo nella fase in cui stiamo definendo la rosa, questo è evidente. Granit ha un ruolo importante in tutto questo, ed è per questo che sicuramente non sarà una questione che si trascinerà per tutta la finestra di mercato.

Ci saranno ancora alcuni cambiamenti nella rosa, nel complesso. Ma a un certo punto la squadra dovrà essere completa al 95% e Granit è una parte importante di questo. Quindi ci sarà sicuramente una decisione prima piuttosto che dopo.”

Situazione Xhaka: il Milan ha altri obiettivi

Rolfes lascia intendere che una decisione sulla partenza (o meno) di Xhaka verrà presa a breve. Sul giocatore, attualmente, ci sarebbero il Neom SC e il Sunderland. L’interesse del Milan, invece, sembrerebbe essere tramontato: dopo l’arrivo di Modric, il club rossonero ha deciso di puntare su profili più giovani, come Samuele Ricci (già acquistato) e Ardon Jashari, per cui è in corso una trattativa.

Xhaka era stato individuato come rinforzo di esperienza e leadership per la mediana, ma il Bayer Leverkusen chiedeva 15 milioni di euro per liberarlo: una cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza rossonera, per un giocatore che compirà 33 anni a settembre.

L’asse tra Milan e Leverkusen resta comunque vivo, soprattutto in chiave offensiva: sia Boniface che Schick restano nella lista dei possibili rinforzi per l’attacco rossonero.