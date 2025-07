Milan: domani visite mediche per Estupinian, poi volerà in Asia

Pervis Estupinan domani svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che siglerà il passaggio ufficiale del terzino in rossonero

Pervis Estupinan sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il terzino sinistro ecuadoregno sarà a Milano nella giornata di domani per svolgere le visite mediche di rito e firmare un contratto di 5 anni. Pervis Estupinan arriverà al Milan per circa 20 milioni così da sostituire theo Hernandez. Dopo le visite mediche, precisamente giovedì 24, l’ormai ex Brighton volerà a Hong Kong per unirsi alla tournée in Asia dei suoi nuovi compagni rossoneri. Il giocatore forse riuscirà ad essere a disposizione per l’amichevole contro il Liverpool in programma sabato 26 luglio.