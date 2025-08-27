Milan, domani alle 13.30 la conferenza stampa di Allegri
Milan, domani alle 13.30 la conferenza stampa di Allegri

Riccardo Focolari
Milano
27 Agosto, 15:09
Milan, vigilia di Lecce: Allegri domani alle 13.30 in conferenza da Milanello. Attese diverse novità di formazione.

Il Milan si prepara alla sfida di venerdì sera contro il Lecce, in programma alle 20.45 allo stadio Via del Mare, valida per la seconda giornata di Serie A. Per i rossoneri sarà già un test fondamentale, soprattutto dopo il passo falso all’esordio con la Cremonese, capace di espugnare San Siro con un 2-1 che ha lasciato parecchia amarezza.

Attesa per le parole di Allegri alla vigilia

Come da tradizione, alla vigilia del match parlerà Massimiliano Allegri. L’appuntamento con la conferenza stampa è fissato per domani alle 13.30, subito dopo l’allenamento e prima della partenza verso la Puglia. L’allenatore rossonero presenterà la gara e, chissà, magari lascerà trapelare qualche indicazione sulla formazione.
Le scelte restano ancora condizionate dall’assenza di Rafael Leao, che non sarà convocato a causa del problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori anche contro la Cremonese. In attacco, dunque, i margini di rotazione sono praticamente nulli, mentre in altri reparti è possibile attendersi qualche novità rispetto alla gara inaugurale.

