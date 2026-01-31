Milan, Disasi apre ai rossoneri: attesa la mossa decisiva

Disasi sta aspettando il Milan: il centrale del Chelsea è al momento è in pole per rinforzare la retroguardia rossonera nel finale di mercato

Potrebbe essere Axel Disasi il rinforzo per la difesa del Milan. In questo momento è lui il nome che il club sta valutando per questo finale di mercato di riparazione. I rossoneri non hanno ancora effettuato la sterzata decisiva, ma di fatto Disasi è il profilo più semplice sia a livello di operazione che di costi.

Disasi per la difesa

Il centrale francese del Chelsea è considerato un esubero e verrebbe lasciato partire anche con una formula vantaggiosa per il Milan, come quella del prestito. Tutto dipenderà ora dalle scelte del club rossonero. La sensazione è che, una volta messo definitivamente a segno l’affare Mateta, si procederà anche sul difensore nel rush finale di mercato, con Disasi come principale indiziato.

Nel frattempo arrivano novità sul fronte giocatore, che sembrerebbe ben disposto a sposare la causa rossonera. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, Disasi starebbe prendendo tempo di fronte alla proposta del West Ham, in attesa di sviluppi proprio dal Milan.