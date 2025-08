Milan, la dirigenza fissa le condizioni per la cessione di Okafor

La dirigenza del Milan dovrà decidere il futuro di Noah Okafor, il quale ha ricevuto interessi dalla Premier League negli ultimi giorni

In un Milan ancora alla ricerca di certezze offensive, Noah Okafor si è ritagliato uno spazio importante in questo precampionato, sorprendendo chi lo aveva dato ai margini del progetto. L’attaccante svizzero, reduce da una stagione anonima e spesso ai limiti della rotazione, ha risposto con personalità ogni volta che è stato chiamato in causa da Massimiliano Allegri, lanciando segnali incoraggianti sul piano della forma e dell’atteggiamento. Ex Salisburgo, Okafor sembra aver ritrovato la brillantezza smarrita e si è proposto con efficacia in più ruoli del reparto offensivo. Il Milan lo sta valutando attentamente per capirne il futuro, ma i suoi progressi non sono passati inosservati neanche fuori dall’Italia.

Interesse dalla Premier League

Dall’Inghilterra, infatti, sono arrivati i primi sondaggi, anche se nulla di concreto per ora. La posizione del Milan è chiara: apertura a una cessione solo a titolo definitivo o, in alternativa, in prestito con obbligo di riscatto. La base di partenza è fissata a 20 milioni di euro. Nessuno sconto. Se non arriveranno offerte all’altezza, lo svizzero resterà a Milanello come risorsa utile per affrontare una stagione impegnativa. Allegri osserva e valuta, mentre Okafor sembra deciso a giocarsi le sue carte fino in fondo, con la consapevolezza che stavolta il tempo per incidere davvero è adesso.