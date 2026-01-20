Milan, novità per la difesa: contatti per il prestito di Coppola

Il Milan è sempre a caccia di un difensore: tentativo in prestito per Diego Coppola del Brighton, ex Hellas Verona. La situazione.

Il Milan sta cercando un difensore da prendere in questo mercato di gennaio, ma non si sta muovendo con particolare fretta né con l’obbligo assoluto di chiudere per forza. L’idea del club è chiara: provare a cogliere un’occasione in prestito, valutando le opportunità che si presentano.

La pista Coppola e la posizione del Brighton

L’ultima in ordine di tempo, secondo quanto riportato dal giornalista Mediaset, Orazio Accomando, su X, porta ad un giocatore che fino a poco tempo fa militava nella nostra Serie A. Si tratta di Diego Coppola, oggi al Brighton. Il difensore italiano classe 2003, prima di trasferirsi in Inghilterra in estate, giocava all’Hellas Verona, dove nella stagione scorsa, si è messo in mostra disputando 34 partite in campionato. Il Brighton lo ha acquistato per circa 11 milioni di euro, ma fin qui Coppola ha trovato poco spazio, collezionando appena cinque presenze in Premier League.

Per questo motivo il club inglese sarebbe disposto a cederlo in prestito secco, esattamente la formula che il Milan sta cercando. È vero che Allegri avrebbe chiesto un difensore d’esperienza, ma questa resta un’opzione da monitorare nei prossimi giorni, anche perché non appare un’operazione infattibile. Anzi, Accomando ha parlato addirittura di passi in avanti già nella mattinata di oggi.