Milan, De Winter scelta giusta?

Il Milan chiude per Koni De Winter, difensore giovane e versatile. Ma sarà davvero la scelta giusta per rafforzare la retroguardia rossonera?

Il Milan ha ormai definito l’acquisto di Koni De Winter dal Genoa, un’operazione praticamente chiusa in meno di 24 ore. Appena definita la cessione di Malick Thiaw al Newcastle, il Milan ha subito messo le mani sul giocatore rossoblù.

De Winter ha 22 anni, ma vanta già 68 presenze in Serie A. È un difensore moderno, veloce e forte fisicamente, capace di giocare sia da centrale che da terzino in una difesa a quattro, ma anche da braccetto in una difesa a tre. In attesa di capire come vorrà schierare la squadra Allegri, De Winter sembra un acquisto assolutamente azzeccato per completare la rosa.

Un colpo convincente per il Milan

L’operazione ha convinto tutti in casa Milan, dai dirigenti all’allenatore, anche se va detto che il fatto che i costi fossero più contenuti rispetto ad altri nomi nella lista del Ds Tare, come Leoni e Comuzzo, ha giocato a favore di De Winter, che arriva per circa 20 milioni più bonus. Già domani il giocatore dovrebbe sostenere le visite mediche.