Milan, dopo De Winter può arrivare un altro centrale

Dopo l’acquisto di Koni De Winter, il Milan valuta un altro centrale: tra i possibili nomi ci sono Caleb Okoli e Berat Djimsiti.

Il Milan ha chiuso l’operazione per Koni De Winter dal Genoa per 18 milioni più 2 di bonus. Il giocatore si allenerà oggi per la prima volta con i nuovi compagni e ha scelto la maglia numero 5. Potrebbe però non essere finita qui: le indiscrezioni parlano di un possibile arrivo di un altro difensore centrale a costi non elevati. L’idea sarebbe quella di dare a Massimiliano Allegri un’alternativa in più, soprattutto se decidesse di utilizzare con continuità la difesa a tre.

Tare valuta un altro difensore

Tra i nomi circolati nelle ultime ore c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Caleb Okoli, classe 2001, ex Atalanta e oggi al Leicester City, valutato circa 20 milioni. In alternativa, il club potrebbe orientarsi verso profili meno costosi e con esperienza consolidata nel modulo a tre dietro. In questo senso, il candidato principale sarebbe Berat Djimsiti, classe 1993, dell’Atalanta.