Milan, ufficiale la cessione di Bennacer in Croazia: la formula

Solo poche ore fa è diventata ufficiale la partenza del centrocampista algerino del Milan Ismael Bennacer...

È arrivata la notizia che muove ancora il mercato rossonero: Ismael Bennacer lascia il Milan e vola alla Dinamo Zagabria. Nella notte è arrivato il comunicato ufficiale del club croato che ha certificato la chiusura della trattativa, mettendo fine a giorni di indiscrezioni e contatti serrati. Il centrocampista algerino si trasferisce in Croazia con la formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che accontenta tutti. Il Milan libera spazio e stipendi, la Dinamo si assicura un giocatore di livello internazionale, mentre Bennacer ottiene l’occasione per tornare protagonista dopo mesi complicati. Decisiva la scelta del giocatore, che ha respinto la proposta arrivata dal Trabzonspor. Non un dettaglio: Bennacer voleva un club in grado di garantirgli continuità in un contesto competitivo, senza snaturare le sue ambizioni.

Cosa aspettarsi

La Dinamo, abituata a farsi valere nelle coppe, rappresenta un compromesso ideale. Per il Milan si chiude una parentesi importante, perché l’algerino era stato uno dei pilastri dello scudetto. Ma la discontinuità fisica e i nuovi equilibri a centrocampo hanno cambiato le priorità. Ora la palla passa a lui: dimostrare che non è un talento sprecato ma un leader ancora in grado di incidere. A Zagabria lo attendono con grandi aspettative. L’ambiente croato vede in Bennacer l’uomo capace di alzare il livello tecnico e di guidare i giovani in campo europeo.