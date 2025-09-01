Milan, non si sbloccano le cessioni di Adli e Bennacer

Yacine Adli e Ismael Bennacer restano sulla lista dei possibili partenti del Milan, ma arrivati all’ultimo giorno di mercato non sembra esserci una soluzione vicina che possa chiudersi entro le 20 di oggi, a meno di clamorosi imprevisti dell’ultima ora.
Uscita ancora possibili
La speranza per il Milan di monetizzare dalle cessioni di Adli e Bennacer resta legata ai campionati in cui la finestra per i trasferimenti sarà ancora aperta qualche altro giorno. Arabia Saudita e Turchia, che chiuderanno rispettivamente l’11 e il 12 settembre, potrebbero infatti rappresentare ancora un’opportunità per trovare una destinazione gradita a entrambi i giocatori. Nel frattempo, in attesa che si sblocchi la situazione, i due centrocampisti restano fuori rosa e si allenano con il Milan Futuro.