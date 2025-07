Milan, definita la partenza del 2008 Comotto: la formula e i dettagli

Ai dettagli l'affare che riguarda la cessione di Comotto, centrocampista classe 2008. Il baby rossonero è ormai pronto a lasciare il Milan

Non tutti i ragazzi del 2008 possono dire di aver preso parte a una tournée estiva con la prima squadra del Milan. Christian Comotto sì, e non per caso. Il giovane centrocampista ha convinto lo staff tecnico rossonero per spirito, maturità e qualità, tanto da essere portato in ritiro da Massimiliano Allegri in questa prima fase della preparazione. Ma adesso è tempo di fare un passo importante per la sua crescita. Comotto è pronto a scendere in Serie B, destinazione Spezia. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito, ma sono previsti premi di valorizzazione legati a presenze e gol, segno che il Milan vuole tenere d’occhio da vicino la sua evoluzione e garantirgli un futuro in discesa.

Il futuro di Comotto

Il club ligure punta forte sul calciatore, convinto di poter diventare un elemento utile già da subito. D’altra parte, il centrocampista ha mostrato personalità e senso tattico anche nelle uscite con la prima squadra, e un’esperienza nella seconda serie del calcio italiano potrebbe offrirgli minuti preziosi e ritmo gara. A Milano continueranno a monitorarlo da vicino, considerandolo un potenziale investimento per il futuro. Lo Spezia, intanto, va ad accogliere un profilo interessante, pronto a dare qualità e freschezza in mezzo al campo. Per Comotto è il primo vero banco di prova nel calcio dei professionisti.