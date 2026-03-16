Milan, De Winter: “Abbiamo sbagliato tanto, guardiamo avanti”

De Winter commenta la sconfitta e ammette i tanti errori commessi dalla squadra: lo sguardo è già rivolto alle prossime partite.

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Lazio-Milan, il difensore rossonero Koni De Winter ha analizzato anche lui la sconfitta del Milan rispondendo ad alcune domande. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni a Milan TV.

Le parole di De Winter

Su che cosa non ha funzionato oggi:

“Penso che tecnicamente abbiamo sbagliato tanto nel primo tempo. Ma tanto merito a loro che hanno fatto una bella partita. Nel secondo tempo ci siamo ripresi ma il gol non è arrivato. La partita ormai è andata e guardiamo avanti”.

Sugli obiettivi da qui alla fine:

“Affrontiamo il campionato come sempre. Cercheremo di raccogliere più punti possibile e vedremo dove finiremo”.