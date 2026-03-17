Milan, il dato sul minutaggio degli italiani: si può fare meglio

Il Milan tra le ultime in Serie A per minutaggio degli italiani: analisi del dato e riflessione sull’importanza di uno zoccolo duro azzurro.

La piattaforma Kickest su Instagram ha recentemente riportato un dato relativo al minutaggio dei calciatori italiani squadra per squadra nella nostra Serie A, e troviamo il Milan al quintultimo posto con 4924 minuti. Un dato non casuale, visto che la squadra rossonera di italiani in rosa ne ha pochi.

C’è Gabbia, che è un titolare ma al momento è infortunato; poi Bartesaghi, altro titolare che nelle ultime due è partito dalla panchina; poi Terracciano, che è il secondo portiere e si sa per definizione ha pochissimo minutaggio; e infine Ricci, che a volte è partito dall’inizio ma nella maggior parte dei casi entra dalla panchina. Nell’ultima gara giocata dal Milan, ad esempio quella persa contro la Lazio, negli undici titolari c’erano zero italiani.

Pochi italiani, serve una base più solida

Questo non vuol dire che il Milan in futuro debba assolutamente investire solo sugli italiani, ma una buona base di giocatori italiani, spesso anche cresciuti nel club, è necessaria per formare un nucleo, uno zoccolo duro di giocatori attaccatissimi alla maglia. L’esempio perfetto è proprio Gabbia.

E poi ovviamente, in chiave Nazionale, se una big come il Milan ha dei titolari italiani non può che giovare agli azzurri.

Tornando un attimo alla classifica di Kickest sul minutaggio degli italiani, ai primi posti troviamo Cagliari, Cremonese e Fiorentina. Le altre big del campionato si attestano a metà classifica: Napoli ottavo, Inter nona, Juventus decima e Roma undicesima. Ultimo, e con ampio distacco da tutti, il Como con un solo minuto giocato da un calciatore italiano.