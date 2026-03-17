Ordine: “Il Milan, recuperata la sua umiltà, deve guardarsi le spalle”

Franco Ordine analizza il momento del Milan dopo la sconfitta: serve ritrovare equilibrio, la formula che ha portato al secondo posto.

In seguito alla sconfitta del Milan all’Olimpico contro la Lazio, con il suo editoriale sulle pagine del Corriere dello Sport il giornalista Franco Ordine ha detto la sua sul momento dei rossoneri, facendo notare come ogni volta che la squadra ha provato ad esporsi non abbia funzionato. Ora non può più guardare avanti all’Inter ma deve iniziare a guardarsi alle spalle: fondamentale recuperare la stessa formula con cui è stato raggiunto il secondo posto. Ecco un estratto.

Il commento di Ordine

“Di sicuro il Milan, recuperata la sua umiltà originaria, adesso deve guardarsi le spalle perché la sfida con il Napoli di lunedì di Pasquetta, dopo la sosta per le Nazionali, diventerà un altro snodo decisivo per conservare la posizione e avvicinarsi alla quota Champions”.

Una lezione per il Milan:

“La seconda lezione che il Milan si porta dietro dal malinconico esito della sfida con la Lazio è che questo gruppo squadra, al netto dell’assenza di Rabiot – una sorta di portafortuna ma anche un equilibratore perfetto – deve essere un geloso custode della formula calcistica con la quale è arrivato a sedersi al secondo posto in classifica dietro l’armata interista.

Tutte le volte che ha provato a esporsi, specie in partenza, alterando il piano partita tradizionale, ha rischiato di finire fuori strada. Capitò puntualmente anche al Milan di Fonseca e Conceição, sia pure con interpreti diversi dagli attuali, che ne accentuarono gli squilibri tattici: appena concedevano spazio alle spalle, non avendo difese veloci ed esperte, subivano gol in quantità industriale e contavano su Thiaw e Theo Hernandez, tra gli altri, che oggi non ci sono più”.