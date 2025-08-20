Milan, oggi il CT Gattuso farà visita a Milanello

Rino Gattuso torna a Milanello da CT della Nazionale italiana per monitorare i rossoneri e valutare i possibili convocati.

Rino Gattuso, ex bandiera e allenatore del Milan, farà oggi ritorno a Milanello, ma in una veste inedita: quella di commissario tecnico della Nazionale Italiana. Sarà compito di Gattuso riportare l’Italia ai Mondiali dopo due assenze consecutive ingiustificate. Già in questo precampionato il CT sta visitando vari ritiri per confrontarsi con gli allenatori e i loro staff, oltre a monitorare giocatori che potrebbero far parte dei convocati per le sfide di qualificazione.

I rossoneri nel giro della Nazionale

La presenza di italiani nel Milan non è particolarmente numerosa. Lo staff e l’allenatore sono italiani, ma tra i giocatori in rosa ce ne sono solo cinque. Due di loro sono portieri, Terracciano e Torriani, difficilmente monitorabili per il giro della Nazionale maggiore. Stesso discorso per Davide Bartesaghi, classe 2005, che però rappresenta un elemento importante per le Under azzurre tra U19 e U21.

I due osservati speciali da Gattuso potrebbero essere Gabbia e Ricci, entrambi calciatori affidabili con numerose presenze in Serie A. Il CT potrebbe puntare su di loro durante l’anno, in particolare su Ricci, recentemente diventato un punto fermo del centrocampo della Nazionale.