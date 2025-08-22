Milan-Cremonese, le possibili scelte per la prima giornata di Serie A

Serie A, Milan-Cremonese: Massimiliano Allegri verso il 3-5-2 con Gimenez e Pulisic in attacco. Jashari e Modric dalla panchina

Il Milan affronterà la Cremonese di Davide Nicola nel suo primo impegno ufficiale in Serie A, valido per la prima giornata. Quello che vedremo sarà probabilmente un Milan con pochi nuovi acquisti titolari: molti sono arrivati da poco o stanno per arrivare, come Victor Boniface. Per vederli in campo dall’inizio ci sarà da attendere ancora un po’. Occhio a chi scenderà in campo dal primo minuto agli ordini di mister Allegri. La prima giornata è sempre ”più particolare” rispetto alle altre. I rossoneri sono subito attesi a dover dare una risposta concreta sul campo e ottenere i primi tre punti stagionali.

Milan-Cremonese, le scelte di formazione di Allegri

Massimiliano Allegri sembra orientato verso un 3-5-2 come modulo iniziale, con Maignan in porta e una difesa composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sugli esterni a tutta fascia dovrebbero agire Saelemaekers a destra e Estupinan a sinistra. In mezzo, probabile Ricci in cabina di regia, affiancato da Loftus-Cheek e Fofana come mezze ali. In attacco, si va verso il tandem Gimenez–Pulisic. Con il portoghese Leao fermo ai box per l’infortunio al polpaccio rimediato contro il Bari in Coppa Italia. Il suo rientro potrebbe avvenire già nella seconda giornata di Serie A contro il Lecce.