Milan, la Cremonese insiste per Bondo

La Cremonese fa sul serio per Warren Bondo: il Milan valuta la cessione in prestito. Prevista accelerata nei prossimi giorni.

Warren Bondo, centrocampista classe 2003, è arrivato durante la sessione di gennaio dal Monza per circa 10 milioni, più Zeroli come contropartita. Il Milan crede nel suo potenziale, ma quest’anno potrebbe non esserci spazio per lui: a centrocampo la concorrenza è fittissima, e per questo il club rossonero sta valutando una sua cessione in prestito. Tra le squadre interessate si sarebbe fatta avanti la Cremonese.

Troppe alternative in mezzo: prestito in vista

Con Ricci, Modric, Fofana, Loftus-Cheek, Musah (dato in uscita ma per ora ancora in rosa), e un nuovo innesto in arrivo – Jashari ancora in pole – lo spazio per Bondo si preannuncia molto ridotto. Un anno in prestito in una squadra di Serie A che lotta per la salvezza potrebbe rappresentare una buona opportunità di crescita: avrebbe minutaggio, continuità e rientrerebbe al Milan nella prossima stagione con più esperienza sulle spalle.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Cremonese si sarebbe già mossa concretamente, aprendo i dialoghi con il Milan. All’inizio della prossima settimana è prevista un’accelerata decisiva per chiudere la trattativa. Non è ancora nota la formula, ma si presume possa trattarsi di un prestito secco o con diritto di riscatto.