Milan, Costacurta: “C’è una squadra, tutti e 11 che corrono”

Costacurta elogia il Milan: squadra unita e pronta a correre, i nuovi acquisti hanno portato quella leadership che l'anno scorso mancava

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, al termine del match vinto dai rossoneri contro il Napoli, ha commentato ai microfoni di Sky Calcio Club il promettente inizio di stagione del Milan. Ha parlato dell’impatto fondamentale di Luka Modric e di Adrien Rabiot sulla squadra, sottolineando la differenza nella leadership rispetto alla scorsa stagione, ma soprattutto ha fatto notare che ora il Milan è una squadra vera, nella quale tutti corrono e si aiutano. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Costacurta

“Credo sia arrivata tanta tanta leadership e non ci fosse mai stata. Stiamo parlando di due giocatori di livello internazionale. Poi c’è una squadra, tutti e 11 che corrono. A me spiace dirlo, ma questa è una squadra che corre tutta dietro all’avversario. Corrono tutti. Gimenez dà fastidio continuamente, non solo chiamando la profondità, ma anche aiutando i compagni. È una squadra che in 11 si muove bene. C’è da dire anche quello. I leader dell’anno scorso secondo me sono cambiati quest’anno e ne sono arrivati due leggermente meglio come leadership“.