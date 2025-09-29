Milan, Rabiot: “Ci divertiamo anche a difendere”

Rabiot commenta il 2-1 del Milan sul Napoli e sottolinea lo spirito di sacrificio: "quando sei in 10 contro 11 devi dare di più"

Adrien Rabiot, arrivato al Milan negli ultimi giorni di mercato, si è già imposto come cardine della squadra targata Massimiliano Allegri. Da quando è arrivato si è imposto subito in campo giocando tutti i minuti a disposizione, il risultato? Solo vittorie per i rossoneri, e in questi casi difficile parlare di casualità.

Al termine del match vinto 2-1 contro il Napoli, il centrocampista francese ha commentato la gara ai microfoni di DAZN, soffermandosi sullo spirito di sacrificio del gruppo che, in inferiorità numerica, ha difeso il risultato, e sul compagno di squadra Luka Modric.

Le parole di Rabiot

“In queste partite quando sei in 10 contro 11 devi dare di più, questa è la mentalità che dobbiamo avere. Giocare con Luka è facile, sa gestire la partita, anche fare 90 minuti così a correre a 40 anni. Non so come fa. Gli piace giocare a calcio, si diverte in campo. Gli piace difendere, attaccare… Non solo lui, abbiamo tanta qualità, anche i giovani. Ci divertiamo anche a difendere, bravi tutti stasera, non era facile. Ma anche in 10 abbiamo visto che possiamo fare molto bene”.