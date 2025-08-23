Milan, Costacurta: “I rossoneri hanno un centrocampo completo”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore del Milan Costacurta ha parlato del centrocampo dei rossoneri

Quando a parlare del Milan è una bandiera del passato, le parole assumono sempre un peso particolare. Alessandro Costacurta, ex colonna della difesa rossonera e oggi voce autorevole del calcio italiano, ha condiviso la sua visione sul centrocampo della squadra di Massimiliano Allegri in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il reparto centrale è uno dei nodi chiave della stagione rossonera: equilibrio, qualità e dinamismo saranno determinanti per dare continuità al progetto tecnico. Negli ultimi anni il club ha investito molto per costruire un centrocampo competitivo, capace di coniugare esperienza e freschezza. Le valutazioni di un ex giocatore come Costacurta riportano l’attenzione sull’importanza di un reparto che può fare la differenza nei momenti decisivi. Per il Milan, il centrocampo rappresenta la base su cui costruire ambizioni e risultati.

Le parole di Costacurta

“Bravi tutti a centrocampo. Sono un estimatore di Ricci, per le qualità in regia e per le capacità di inserimento che aveva fatto vedere più in passato che nell’ultima stagione. Così come ha grandi qualità Jashari. E mi piace il fatto che con giocatori così sia superfluo anche parlare di moduli, nel calcio moderno ha meno senso “definire” i giocatori. Modric, Ricci e Jashari sono tre centrocampisti che sanno fare tutto e bene. Possono impostare o inserirsi, mettere delle gran palle per i compagni o portarsi loro in avanti sfruttando le doti tecniche al tiro. Possono cambiarsi le posizioni e dare meno riferimenti: una scelta ponderata anche questa. Mi aspetto solo che con tanta qualità Allegri abbia voglia di dare un gioco alla squadra, cosa che non sempre Max è riuscito a fare. Ma il solito calcio di oggi va in quella direzione e anche il Milan dovrà seguirla”.