Milan, Costacurta: “Fiducia a Gimenez, Estupiñán è sottovalutato”

Le principali dichiarazioni di Costacurta sulla situazione in casa Milan. L'ex difensore è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport

Il momento del Milan continua ad alimentare analisi e riflessioni da parte di figure vicine al mondo rossonero. Tra queste non poteva mancare Costacurta, ex bandiera del club e osservatore attento delle dinamiche attuali. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha offerto un punto di vista lucido sulla situazione che la squadra sta vivendo. L’ex difensore ha sottolineato diversi aspetti legati all’identità della rosa e alla gestione di un gruppo che deve ritrovare compattezza. In particolare, si è soffermato sull’importanza di scelte tecniche e caratteriali che possano restituire equilibrio in campo. Le sue considerazioni toccano anche la necessità di maggiore solidità difensiva e di continuità nei risultati. Di seguito le dichiarazioni.

Le parole di Costacurta

“Gimenez può essere il centravanti titolare di questo Milan, non vedo punte sul mercato che possano alzare così tanto l’asticella. Non c’è bisogno di un centravanti ingombrante. E non mi sorprenderei nemmeno di continuare con Leao e Pulisic coppia offensiva. Sono due giocatori veloci, scambiano, non offrono riferimenti agli avversari”.

“Ho già avuto modo di apprezzare Estupinan nel Brighton di De Zerbi: ha tecnica, forza, gambe da box to box. È un acquisto sottovalutato. Le sue prestazioni difensive saranno certamente migliori di quelle dell’ultimo Theo, davanti non sarà Hernandez ma è una via di mezzo”: