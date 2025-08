Loftus-Cheek: “Siamo il Milan, vogliamo stare in Europa”

Loftus-Cheek si racconta: il precampionato, le ambizioni con il Milan, la stima verso Allegri e l’energia ritrovata dopo gli infortuni.

Ruben Loftus-Cheek ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica nella quale ha parlato del precampionato, delle aspettative personali e di squadra, e del rapporto con Massimiliano Allegri. Il centrocampista inglese, reduce da una stagione complicata e segnata dagli infortuni, è ora pronto a vivere un’annata da protagonista in rossonero. Ecco le sue parole:

Loftus-Cheeck e il nuovo Milan

“Mi sento bene fisicamente, e questo mi fa sentire a mio agio nella squadra. Sta andando molto bene, ci stiamo migliorando, stiamo crescendo. Le sensazioni sono davvero positive.”

Sulla vittoria contro il Liverpool:

“Bisogna essere cauti, si tratta di calcio d’estate e lo sappiamo bene. Ma resta il fatto che il Liverpool è una delle migliori squadre del mondo, ed è sempre difficile vincere contro di loro.”

Su mister Allegri:

“Ha creato una sana competizione fra noi giocatori. Ognuno vuole un posto in campo e tutti abbiamo la sensazione di poterlo ottenere, se ci alleniamo e giochiamo bene, e questo è buono. Allegri è un grande allenatore e una persona fantastica. Sa creare una bella atmosfera. E una grande atmosfera crea una grande squadra.”

Sul fatto di avere un solo impegno settimanale senza coppe europee:

“Fisicamente potrà aiutarci. Per me, dopo quello che ho passato nell’ultima stagione, sarà prezioso. Dobbiamo continuare a lavorare e vedere dove possiamo arrivare. Di certo c’è che noi siamo il Milan, e vogliamo stare in Europa. Lavoreremo per quello.”

Sulla tournée appena conclusa:

“Abbiamo vissuto molto più delle partite. Questo viaggio ha rafforzato il senso di unità della famiglia milanista. Sono davvero grato di poter conoscere diverse parti del mondo, con diverse culture, e poter giocare a calcio. Abbiamo tanti fan in Asia e in Australia. È incredibile, quasi inaspettato, il supporto che ci è stato dato in tutte le tappe del tour.”