Milan, cosa manca per chiudere l'affare Athekame: il punto
Milan, cosa manca per chiudere l’affare Athekame: il punto

Riccardo Focolari
13 Agosto, 10:30
Massimiliano Allegri, allenatore Milan
A Casa Milan si stanno limando gli ultimi dettagli per definire ufficialmente l'arrivo del terzino Athekame dallo Young Boys

Il mercato del Milan si arricchisce di un nuovo capitolo, questa volta con un protagonista proveniente dalla Svizzera. La Gazzetta dello Sport anticipa infatti l’arrivo imminente di Athekame, laterale classe 2004 dello Young Boys, pronto a vestire la maglia rossonera. Una trattativa costruita con pazienza, in cui la volontà del giocatore ha avuto un peso determinante. L’offerta messa sul tavolo dal Milan è chiara: 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Un pacchetto economico che il club considera equilibrato, ma che trova di fronte la ferrea resistenza dello Young Boys. Gli svizzeri vogliono infatti inserire bonus aggiuntivi e rivedere al rialzo la clausola legata alla rivendita. Nonostante i dettagli da limare, l’affare sembra destinato a concretizzarsi a breve.

In dirittura d’arrivo…

Athekame non ha nascosto il desiderio di trasferirsi a Milano, motivazione che potrebbe accelerare la fumata bianca. Per Allegri, il giocatore rappresenta un’opzione preziosa per aumentare profondità e dinamismo sulle corsie esterne. La chiusura dell’operazione è attesa tra oggi e domani, con i documenti pronti a essere definiti una volta raggiunta l’intesa finale. Un innesto che confermerebbe la strategia del Milan di puntare su profili giovani ma già pronti per competere ad alto livello. Se tutto filerà liscio, Athekame sarà il prossimo volto a posare davanti allo sfondo di Casa Milan.

