Milan, cosa filtra dopo il rifiuto dell’offerta per Athekame: il punto

La situazione riguardo alla trattativa avviata dalla dirigenza del Milan per il terzino destro dello Young Boys Zachary Athekame

Il Milan accelera sul mercato e stringe i tempi per rinforzare la fascia destra. Dopo settimane di sondaggi e valutazioni, il nome in cima alla lista resta quello di Zachary Athekame, terzino classe 2004 dello Young Boys. I rossoneri hanno rotto gli indugi presentando una prima offerta ufficiale da 7 milioni di euro, ma la risposta del club svizzero è stata negativa. A riportarlo è Matteo Moretto su X, che spiega come lo Young Boys abbia ritenuto la proposta troppo bassa per lasciar partire il proprio difensore. Il Milan, però, non si è tirato indietro: è pronto a rilanciare nelle prossime ore, con l’obiettivo di chiudere l’operazione già entro la metà di questa settimana.

Svolta vicina

Il club di via Aldo Rossi crede molto nel profilo di Athekame, giovane laterale di spinta, nel giro della Nazionale e considerato uno dei giovani più interessanti del calcio elvetico. Il suo nome convince per qualità atletiche, duttilità e prospettiva di crescita. L’offerta decisiva potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni, cifra che lo Young Boys potrebbe considerare adeguata. Massimiliano Allegri attende rinforzi sulla corsia destra, e Athekame è il primo nome sulla lista di Igli Tare per completare la rosa del Milan. La trattativa entra ora in una fase calda e si può chiudere a stretto giro.