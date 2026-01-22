Milan, per Coppola tanta concorrenza: Gatti resta un’opzione

Il Milan valuta Coppola e Gatti per rinforzare la difesa a gennaio; ma non è escluso che si possa restare così: merito anche di De Winter.

Negli ultimi giorni, per il mercato in difesa del Milan in questo gennaio, soprattutto da SportMediaset, è emerso il nome di Diego Coppola. Il centrale, attualmente al Brighton, sarebbe un’opzione percorribile anche in prestito secco, formula preferita dal Milan in questo momento, visto che non c’è la volontà di spendere.

È noto però che sul giocatore ci sarebbe anche la concorrenza di altre squadre di Serie A, come Fiorentina e Torino, che starebbero già sondando il terreno.

Tornando ai rossoneri, secondo quanto riportato stamattina da Tuttosport, sarebbe ancora in piedi la pista che porta a Federico Gatti della Juventus. Avendolo già allenato, sarebbe il preferito di Allegri per rinforzare la difesa.

Gatti resta però un’opzione difficile, sia per i costi, sia perché la Juve difficilmente andrebbe a rinforzare una diretta concorrente, nonostante il giocatore non sia più un titolare in bianconero.

La terza possibilità

Al momento, oltre a Gatti e Coppola, esiste anche una terza ipotesi, comunque possibile: il Milan potrebbe decidere di restare così com’è, senza aggiungere un altro difensore in rosa. Comunque, De Winter ha dimostrato di poter essere un sostituto affidabile per qualunque dei tre titolari e, con solo il campionato da giocare, potrebbe anche bastare. Senza dimenticare la possibilità, alla lunga, di cambiare modulo e passare alla difesa a quattro, scenario nel quale un difensore in meno non rappresenterebbe un problema.