Milan, i convocati rossoneri con la Francia: due gli esclusi

Convocazioni Francia: presenti Maignan e Rabiot, fuori Nkunku e Fofana. L'analisi del momento dei rossoneri esclusi.

Sono state rese note le convocazioni ufficiali della nazionale francese per questa ultima sosta per le nazionali della stagione. Essendo che la Francia è già qualificata ai prossimi Mondiali, quelle che giocherà saranno delle amichevoli, in particolare contro Brasile e Colombia. Tra i convocati del CT Didier Deschamps ci sono anche due del Milan che rappresentano punti fermi della formazione francese, ovvero Mike Maignan e Adrien Rabiot.

Nkunku e Fofana non convocati

Rimangono quindi fuori altri due giocatori rossoneri che comunque in stagione hanno fatto parte del giro della nazionale fancese, ovvero Christopher Nkunku e Youssouf Fofana. Per loro non è detta l’ultima parola in vista del Mondiale, ma questa rappresenta una sorta di bocciatura che riflette anche degli ultimi mesi non eccezionali al Milan.

Per quanto riguarda Nkunku, ultimamente ha perso il posto da titolare: con il rientro di Pulisic e la presenza di Leao, sta trovando spazio soprattutto da subentrante. Le sue prestazioni, quando ha avuto minutaggio, sono state abbastanza altalenanti, alternando ottime cose a prove opache.

Passando invece a Fofana, ultimamente si è un po’ ripreso a livello di rendimento nel Milan. Ma per sua stessa ammissione, in una recente intervista a L’Equipe, come mezzala c’è gente più forte di lui tra cui Deschamps può scegliere. Lui si è adattato a fare questo ruolo ma, a suo dire, per caratteristiche è più un mediano davanti alla difesa. Ecco quindi spiegata l’esclusione.

I due resteranno a Milano durante la sosta ad allenarsi a Milanello insieme agli altri non convocati.