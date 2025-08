Milan, si valuta una contropartita per ridurre il prezzo di Vlahovic

Il Milan valuta l’inserimento di Bennacer nell’affare Vlahovic: offerta da 10 milioni più l’algerino. La Juve per ora non è convinta.

Orazio Accomando, giornalista di Sportmediaset, ha riportato sul proprio profilo X un’indiscrezione interessante: il Milan starebbe valutando la possibilità di inserire Ismael Bennacer come contropartita tecnica per ammortizzare i costi legati all’eventuale trattativa per Dusan Vlahovic con la Juventus.

Ipotesi scambio: 10 milioni più Bennacer

L’offerta che i rossoneri starebbero pensando di recapitare alla Juventus consisterebbe in: 10 milioni di euro cash, più il cartellino di Bennacer, valutato non meno di 15 milioni. Al momento, però, la Juve non sarebbe convinta dall’operazione, anche se la posizione di Vlahovic resta quella di un giocatore in uscita.

Per il Milan, trovare l’accordo economico con la Juventus non sarebbe nemmeno la parte più complicata. Il vero nodo resta l’ingaggio del serbo, che attualmente percepisce circa 12 milioni di euro a stagione: una cifra nettamente fuori portata per i parametri del club rossonero.

Al di là delle voci, la sensazione è che la trattativa – se mai dovesse davvero entrare nel vivo – possa prendere corpo soltanto nella seconda metà di agosto, quando anche la Juventus potrebbe essere più propensa a liberarsi del pesante ingaggio dell’ex Fiorentina.