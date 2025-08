Milan, Bennacer non convinto di trasferirsi in Saudi

Ismael Bennacer ai margini del progetto Milan: rifiutata la Saudi Pro League, attende un’offerta dall’Europa. Cessione da 20 milioni sfumata.

Il Milan continua a lavorare sul mercato, sia in entrata che in uscita. Tra i sicuri partenti c’è Ismael Bennacer: fuori dai piani della società e dell’allenatore per la prossima stagione, è al momento in attesa di una proposta che lo convinca.

Sfuma un incasso da 20 milioni

Secondo alcune indiscrezioni, il giocatore avrebbe già rifiutato delle offerte provenienti dal campionato saudita, la Saudi Pro League. Il centrocampista algerino non sarebbe convinto dalla destinazione Arabia Saudita e sarebbe ancora in attesa di una buona proposta dall’Europa.

Se l’operazione con un club saudita fosse andata a buon fine, il Milan avrebbe incassato una cifra vicina ai 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore, somma difficilmente raggiungibile con eventuali offerte da parte di club europei. Una grossa occasione mancata, quindi, per fare cassa.

Insieme a Bennacer, anche altri giocatori restano in uscita, Adli su tutti. Mentre altri, come Bondo, F. Terracciano, Chukwueze, Musah e Okafor, sono in bilico: potrebbero restare in rossonero, ma in caso di offerte soddisfacenti verranno valutati attentamente dalla dirigenza.