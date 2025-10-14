Milan, i conti tornano: terzo utile di fila e ricavi in crescita

Il Milan chiude l’esercizio 2024/25 con il terzo utile di fila e ricavi record. Decisive le plusvalenze ma non sono mancati gli investimenti.

Secondo il report sul Milan di Calcio e Finanza, il club rossonero ha chiuso l’esercizio 2024/2025 con un bilancio in utile per il terzo anno consecutivo, traguardo storico per il club. L’utile netto è di 3 milioni di euro, mentre i ricavi arrivano a 495 milioni, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente, un record assoluto.

A dare una mano ci sono state anche le plusvalenze derivate da alcune cessioni importanti, come quelle di Tijjani Reijnders e Malick Thiaw, oltre a quella dell’obbligo di riscatto di Kalulu. Negli ultimi due esercizi, inoltre, il club ha comunque investito tanto, spendendo più di 250 milioni di euro lordi sui giocatori.

Bilancio positivo e investimenti per il futuro

Questi dati mostrano non solo la volontà di far quadrare i conti, ma anche quella di investire per mantenere la competitività. Da considerare, inoltre, il progetto del nuovo stadio di proprietà, che tra qualche anno potrebbe far impennare ancora di più i ricavi e dare quella spinta decisiva per riportare il Milan tra i top club mondiali.