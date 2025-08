Milan, ci sono conferme sul ritorno di Galliani: sarà Head of Football

Adriano Galliani pronto a tornare al Milan: è atteso per settembre. Intesa già trovata con Cardinale e approvazione di Furlani e Ibrahimovic.

Le voci su un ritorno di Adriano Galliani nella dirigenza del Milan, inizialmente considerate poco credibili e alimentate più da nostalgia e suggestioni sentimentali, stanno invece trovando sempre più conferme negli ultimi giorni.

Intesa già raggiunta: deciso anche il ruolo

L’appuntamento chiave è previsto per settembre, quando avverrà il passaggio del Monza dalla proprietà Fininvest al fondo americano Beckett Layne Ventures. A quel punto, Galliani sarà formalmente libero di tornare al Milan.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, esisterebbe già un’intesa di massima tra l’ex amministratore delegato e l’attuale proprietario del club, Gerry Cardinale. L’accordo sarebbe stato raggiunto durante un incontro recente in Costa Azzurra. Il ritorno avrebbe ricevuto anche l’approvazione dell’attuale AD Giorgio Furlani e del Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic.

C’è già anche un’ipotesi concreta sul ruolo che Galliani andrà a ricoprire: quello di Head of Football, una figura che si occuperà dell’area sportiva e che non entrerà in conflitto con l’attuale presidente Paolo Scaroni, il quale continuerà a occuparsi della rappresentanza istituzionale e della gestione del progetto stadio.