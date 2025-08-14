Milan, oggi alle 11:30 la conferenza di presentazione di Jashari

Presentazione ufficiale di Jashari alle 11:30. Nel pomeriggio incontro con i tifosi insieme a Terracciano ed Estupiñán. Atteso oggi Athekame.

Giornata frenetica oggi a Casa Milan: alle 11:30, nella sala stampa, è in programma la conferenza di presentazione di quello che, finora, è stato probabilmente l’acquisto più importante del mercato rossonero, almeno dal punto di vista economico, vista la spesa di quasi 40 milioni di euro. Si tratta di Ardon Jashari, centrocampista svizzero arrivato la scorsa settimana dal Club Brugge dopo una trattativa estenuante.

Jashari parlerà oggi per la prima volta da giocatore del Milan e risponderà alle domande dei giornalisti. Nel primo pomeriggio, insieme ad altri due nuovi acquisti di questa campagna estiva, Pietro Terracciano e Pervis Estupiñán, incontrerà i tifosi rossoneri al Flagship Store di via Dante, a Milano, a partire dalle ore 14.

Athekame stamattina a Milano

In mattinata è previsto lo sbarco a Linate di quello che sarà il prossimo acquisto ufficiale del Milan: Zachary Athekame. Il terzino svizzero, in arrivo dallo Young Boys, dopo le visite mediche di rito raggiungerà Casa Milan per la firma sul contratto.