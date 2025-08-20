Milan: conferenza di De Winter e Athekame domani alle 15:30
Milan: conferenza di De Winter e Athekame domani alle 15:30

Stefania Palminteri
milano
20 Agosto, 18:50
Koni De Winter
La conferenza stampa di presentazione di De Winter e Athekame è stata posticipata da domani alle 11:00 a domani alle 15:30

Koni De Winter e Zachary Athekame parleranno nella conferenza stampa di presentazione domani, giovedì 21 agosto, non più alle 11 bensì alle 15.30. Questo perché l’allenamento è stato anticipato al mattino.

I due giocatori sono stati ufficializzati la scorsa settimana. De Winter è stato annunciato il 13 agosto è arrivato a titolo definitivo dal Genoa e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Stessa durata dell’accordo con Zachary Athekame, terzino destro acquistato dallo Young Boys e annunciato nella mattinata di ferragosto. I due giocatori, entrambi in panchina contro il Bari, sono stati presentati al pubblico poco prima del fischio d’inizio e hanno visto i compagni di squadra vincere 2-0. Contro la Cremonese potrebbe esserci l’occasione per entrambi di fare l’esordio in maglia rossonera.

