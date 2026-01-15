Milan, si complica la trattativa per il giovane Kostic: la situazione

Milan-Kostic, trattativa in stand-by: il Partizan Belgrado respinge la prima offerta rossonera da 4,5 milioni per il giovane attaccante.

Sembrava un affare in dirittura d’arrivo il colpo in prospettiva nel mirino del Milan: Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado. Nelle scorse settimane era stato trovato l’accordo senza troppi problemi con l’entourage del giocatore, ma c’è un intoppo in questo momento: è ancora lontano l’accordo tra Milan e Partizan per il costo del cartellino.

Il nodo del prezzo del cartellino

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, sarebbe stata respinta con fermezza la prima richiesta ufficiale rossonera di 4,5 milioni per il cartellino di Kostic. Il Partizan ne vorrebbe addirittura 12, richiesta elevata, dettata anche dalla percentuale sulla rivendita (20%) che il club dovrà versare alla ex squadra del giocatore, il Buducnost Podgorica. La trattativa ha subito dunque una notevole battuta d’arresto. Non è ancora chiaro come si deciderà di procedere, se sarà alzata l’offerta e in caso fino a che punto il club rossonero vorrà spingersi. Sono attese novità nei prossimi giorni.