Milan, niente colpo in difesa a gennaio? Ecco i tre motivi

Il Milan valuta di non intervenire in difesa a gennaio: dal calendario alla crescita di De Winter fino all’ipotesi cambio modulo, l'analisi.

Dopo l’acquisto di Fullkrug, davvero necessario per sistemare una lacuna in attacco, si è parlato molto del possibile colpo del Milan in difesa. Ad oggi, però, non è più scontato l’arrivo di un difensore a gennaio: si potrebbe anche portare a termine la stagione con la rosa attuale. Ecco i tre motivi che abbiamo individuato che potrebbero stare alla base di questa scelta.

I tre fattori chiave

Il primo è abbastanza scontato ed è il fatto di giocare una partita a settimana. Una volta concluso il ciclo del mese in corso, con più gare ravvicinate tra infrasettimanali e recuperi, il Milan giocherà poi una sola partita a settimana fino al termine della stagione. Di conseguenza il turnover non sarà più così strettamente necessario.

Il secondo motivo nasce da un ragionamento legato alle prestazioni: i tre centrali che fin qui hanno giocato più partite da titolari nel Milan hanno dato garanzie sufficienti. Il terzetto composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic ha retto bene. Gran parte della spinta verso l’acquisto di un altro centrale derivava dalla mancanza di sostituti affidabili, ma in realtà un’alternativa c’è ed è De Winter.

De Winter, che dopo alcune prestazioni non all’altezza, viene in mente ad esempio quella in Supercoppa contro il Napoli, ha mostrato segnali di crescita importanti nelle ultime gare. Via via si è trovato a sostituire sia Gabbia sia Tomori e stasera prenderà il posto di Pavlovic. È un jolly difensivo che sta crescendo di rendimento e, in questo momento, sembra giusto premiarlo. Va anche considerato che è stato un investimento importante fatto in estate dal club, circa 25 milioni complessivi, ed è inoltre molto giovane, con ampi margini di crescita. Probabilmente un profilo di esperienza, uno alla Thiago Silva per intenderci, avrebbe fatto comodo, ma piuttosto che acquistare tanto per, la dirigenza starà sicuramente prendendo in considerazione l’idea di confermare la fiducia a De Winter e restare così.

Lo scenario cambio modulo

C’è poi un terzo motivo, forse il più interessante, che non riguarda solo il mercato ma anche il campo. Parliamo di un possibile cambiamento tattico, dal 3-5-2 al 4-3-3. Sappiamo che Allegri non è uno schematico e si adatta alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Con un reparto offensivo che finalmente offre più alternative, e che ne avrà ancora di più con il rientro di Gimenez tra un paio di mesi, non è così lontano dalla realtà ipotizzare un cambio di modulo per sfruttare al massimo il potenziale offensivo del Milan.

In quel caso, con il passaggio alla difesa a quattro, sarebbe ancora meno necessario inserire un altro centrale e allo stesso tempo si potrebbe schierare contemporaneamente tre, e non solo due, tra Leao, Pulisic, Nkunku e Fullkrug.