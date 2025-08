Milan, Comotto in prestito allo Spezia

Christian Comotto va in prestito secco allo Spezia: sarà la prima vera stagione tra i grandi per il centrocampista del Milan classe 2008.

Christian Comotto, giovane centrocampista classe 2008, dopo essersi messo in mostra col Milan durante la tournée estiva, lascerà temporaneamente i rossoneri e si trasferirà in prestito secco allo Spezia.

Un anno in B per crescere

Sarà per lui la prima stagione vera e propria coi grandi, che gli servirà per crescere e farsi le ossa, per poi tornare al Milan pronto tra un anno. Infatti si tratterà di un prestito secco, con lo Spezia che riceverà dei bonus in base alla valorizzazione del giocatore, determinati dalle presenze e dai risultati, sia individuali che di squadra. Un’occasione per lui per mettere a frutto le sue qualità in un contesto già di prima squadra, in un campionato comunque tosto come la Serie B. Decisione che il Milan ha preso di comune accordo anche con l’entourage del giocatore: entrambe le parti sono convinte che questa sia la scelta migliore per la crescita di Comotto. Già oggi sono previste le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà un anno allo Spezia.