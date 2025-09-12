Milan-Como in Australia: la UEFA prende tempo
Milan-Como in Australia: la UEFA prende tempo

Edoardo Benedetti
Milano
12 Settembre, 10:39
Stadio San Siro
Milan-Como a Perth: la UEFA rinvia la decisione sulla sfida prevista a febbraio, e avvia consultazioni con tutte le parti interessate.

La questione su dove si giocherà la sfida tra Milan e Como, prevista per febbraio, rimane ancora in sospeso. L’ipotesi di disputarla in Australia, a Perth, vista l’indisponibilità di San Siro per i Giochi Olimpici Invernali 2026, resta reale e concreta, ma mancano ancora alcuni via libera. Uno di questi è quello della UEFA che, con un comunicato ufficiale, ha rimandato la propria decisione prendendo tempo.

Il comunicato della UEFA

“Il Comitato Esecutivo ha discusso le richieste della RFEF e della FIGC di approvare la disputa di una partita di campionato nazionale ciascuna al di fuori del proprio Paese, in particolare al di fuori del territorio UEFA. Il comitato ha riconosciuto che si tratta di una questione importante e in crescita, ma ha espresso la volontà di assicurarsi di avere le opinioni di tutte le parti interessate prima di giungere a una decisione finale. Ci sono molte questioni da risolvere e, in quanto organo di governo europeo, la UEFA ha la responsabilità di tenere conto di tutti questi fattori. Di conseguenza, oggi non è stata presa alcuna decisione, ma la UEFA avvierà un ciclo di consultazioni con tutti gli stakeholder del calcio europeo, inclusi i tifosi”.

