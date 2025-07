Milan, Colombo è vicino ai saluti: il Genoa punta forte su di lui

L'operazione fra il Milan e il Genoa per Lorenzo Colombo potrebbe concretizzarsi ufficialmente già nei prossimi giorni di mercato

Lorenzo Colombo è pronto a cambiare maglia, ma non campionato. L’attaccante del Milan, rientrato dal prestito all’Empoli, è a un passo dal vestire i colori del Genoa. Un trasferimento che rappresenta una nuova opportunità di crescita per il classe 2002, sempre più vicino a un club che punta forte su di lui per il presente e il futuro. Milan e Genoa hanno raggiunto un’intesa di massima per il trasferimento dell’attaccante. Colombo cerca spazio e continuità, e il progetto rossoblù sembra offrirgli le condizioni ideali. Un nuovo capitolo è alle porte, con la firma che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

I dettagli dell’affare

L’operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un valore complessivo che può toccare i 10 milioni di euro. Un diritto che, al verificarsi di determinate condizioni legate a rendimento individuale e risultati di squadra, può trasformarsi in obbligo. Adesso resta da trovare l’accordo tra Colombo e il Genoa per la definizione del contratto. I contatti tra le parti sono in corso e l’ottimismo cresce. Per il Milan si tratta di una cessione strategica, utile per garantire continuità al giocatore e potenzialmente vantaggiosa anche sul piano economico. Il Genoa, invece, accoglie con entusiasmo un giovane centravanti che ha già mostrato buone qualità in Serie A.