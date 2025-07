Milan, nuova pazza idea di calciomercato: “Botto dal PSG!”

Milan, accelerata sul mercato: Tare al lavoro su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Occhio anche a un possibile clamoroso obiettivo di calciomercato dal PSG

Il Milan sta sondando il mercato nazionale e internazionale in lungo e in largo alla ricerca dei rinforzi giusti per Allegri. Nelle ultime ore Tare ha dato un’accelerata alle manovre di calciomercato rossonere, andando a stringere per Estupinan e muovendosi concretamente anche su altre piste importanti. E tra gli obiettivi del Milan, occhio anche alle possibili sorprese.

Milan, cercasi bomber: le alternative di mercato

Tra gli attaccanti seguiti con interesse c’è sempre Dusan Vlahovic, ormai in rotta con la Juventus e da tempo nei radar di Allegri. Il tecnico rossonero spinge per il serbo, che rimane il nome in cima alla lista di calciomercato del Milan per l’attacco. In seconda battuta, fari puntati anche su Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United, per il quale c’è anche l’interesse della stessa Juve. Ma nelle ultime ore è emersa anche una nuova e sorprendente indiscrezione per il reparto offensivo rossonero.

In orbita Milan infatti adesso sta circolando anche il nome del portoghese Gonçalo Ramos, attualmente al Paris Saint-Germain. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante 24enne sarebbe oggetto di contatti tra i dirigenti rossoneri e il suo entourage per esplorare la fattibilità dell’operazione.

Ramos non è considerato incedibile dal PSG e ha chiuso l’ultima stagione con numeri tutt’altro che banali: 46 presenze complessive tra tutte le competizioni, condite da 19 gol e 6 assist, pur non essendo una prima scelta stabile nell’undici titolare di Luis Enrique. I rossoneri osservano con grande attenzione: il nome è forte, la pista è da tenere d’occhio.