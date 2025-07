Milan, Lorenzo Colombo verso la partenza: piace al Torino

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra Milan e Torino, durante la trattativa per portare Ricci al Milan, si è parlato anche di Lorenzo Colombo, rientrato in rossonero dopo il prestito all’Empoli. Il giovane attaccante piace al Torino, che lo considera un possibile rinforzo per il reparto offensivo. Ora che l'affare Ricci è stato concluso, i dialoghi tra i due club potrebbero riaprirsi nelle prossime settimane, proprio per discutere del futuro di Colombo.