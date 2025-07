Milan, al via la possibilità di acquistare l’esperienza “Club 1899”

Il Milan apre le vendite per l’esperienza “Club 1899”: pacchetti premium per tutte le partite casalinghe della Serie A 2025/26.

La nuova stagione si avvicina e il Milan aprirà oggi le vendite per uno dei suoi servizi più esclusivi: da oggi, martedì 8 luglio, sarà possibile acquistare l’esperienza “Club 1899”, pensata per chi vuole vivere le partite a San Siro in modo comodo e raffinato.

"A partire dalle ore 15.00 di martedì 8 luglio, AC Milan apre ufficialmente la vendita dei pacchetti Club 1899 per tutte le partite casalinghe della Serie A 2025/26. L'acquisto di un biglietto Club 1899 comprende, oltre al posto a sedere in diversi settori del Primo Anello Rosso o Arancio, anche un'esperienza esclusiva di ospitalità Premium. A seconda del pacchetto scelto, il servizio di ristorazione potrà essere offerto all'interno dello stadio oppure in location iconiche ed esclusive situate all'esterno, prima o dopo la partita.L'offerta, visibile nel dettaglio sul sito booking.acmilan.com alla sezione "Club 1899", prevede la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni in vendita fin da subito per tutte le partite della stagione."