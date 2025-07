Romano: “Il Milan pesca dal mercato estero, piace Doué dello Strasburgo”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva sul suo profilo ufficiale X il noto giornalista Fabrizio Romano ha twittato: "L' RC Strasburgo ha rifiutato la proposta da 15 milioni di euro del Milan per il terzino destro Guela Doué ”.

Ancora il post del giornalista sul mercato del Milan

“Il BlueCo non ha intenzione di vendere Doué quest'estate, poiché la valutazione iniziale si aggira intorno ai 35 milioni di euro". Queste le sue parole sul X in merito al mercato estivo del Milan. Il Doué in questione non è il giocatore campione d'Europa con il PSG contro l'Inter, ma bensì il fratello.