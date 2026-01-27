Milan, ecco Cissé: il nuovo difensore per il Milan Futuro

Il Milan mette a segno l’acquisto di El Hadj Malick Cissé, giovane difensore senegalese classe 2008, verrà aggregato al Milan Futuro.

Se il mercato di riparazione della prima squadra del Milan si è fermato (almeno per il momento) all’acquisto di Fullkrug, non si può dire lo stesso per quello dei giovani talenti in ottica Milan Futuro. Il reparto scouting rossonero è sempre molto attento ai possibili colpi in prospettiva, e l’ultimo in ordine di tempo è El Hadj Malick Cissé, difensore centrale senegalese classe 2008, prelevato dal Be Sport Academy.

Altro colpo in prospettiva per il Milan

L’intenzione era quella di prendere un giovane difensore da aggregare alla squadra di Massimo Oddo: la scorsa settimana sembrava fatta per l’acquisto di Juwensley Onstein, ma la trattativa è saltata nella fase finale. Il board del Milan ha quindi deciso di puntare su Cissé, pagandolo un totale di 750.000 euro.

Cissé verrà aggregato al Milan Futuro di Oddo, con la possibilità, a lungo termine, di affacciarsi anche alla Prima Squadra. A proposito della squadra di Allegri, resta da vedere se da qui alla fine del mercato, con sei giorni ancora a disposizione, verrà messo a segno un altro colpo o se si deciderà di concludere la stagione con la rosa attuale.