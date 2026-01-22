Milan Futuro, frenata per Onstein: trattativa bloccata

L’affare Onstein per il Milan Futuro si blocca nella fase finale: trattativa ferma allo scambio dei documenti e futuro ancora da definire.

Sembrava tutto fatto per Juwensley Onstein, centrale classe 2007 dello Jong Genk, il colpo pensato per rinforzare il Milan Futuro di Oddo. Invece, al momento, non è proprio così.

L’esperto di mercato Matteo Moretto ha recentemente parlato di una trattativa bloccata nella sua fase conclusiva, quella dello scambio dei documenti tra i due club. A questo punto resta da capire se l’operazione potrà comunque andare in porto nell’immediato futuro, quindi entro il 2 febbraio, termine del mercato di riparazione, oppure se è saltata del tutto.

La situazione è in stand-by

Va ricordato anche come Onstein sia in scadenza di contratto nel prossimo giugno: i rossoneri potrebbero quindi valutare anche l’idea di prenderlo a parametro zero al termine della stagione. Non resta che attendere per capire come si evolverà la situazione.