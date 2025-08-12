Milan, Chukwueze resta in uscita sul mercato: la situazione odierna

In casa Milan non cambia la situazione riguardante Samuel Chukwueze, il quale è rimasto fuori dal progetto di Massimiliano Allegri

L’aria di Milano sembra essersi fatta pesante per Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano, arrivato dal Villarreal, rischia di diventare l’ennesimo acquisto che non ha trovato spazio per esprimersi. Non è solo una questione di numeri: dietro la decisione di metterlo sul mercato c’è una precisa scelta tecnica di Massimiliano Allegri, che non lo vede parte del suo progetto tattico. Il Milan sta valutando tutte le opzioni in uscita, consapevole che liberarsi di Chukwueze non sarà semplice. L’investimento fatto è stato importante e trovare acquirenti disposti a coprire parte della cifra spesa non è scontato. Si guarda con interesse a possibili destinazioni in Spagna e Inghilterra, dove la velocità e la capacità di attaccare la profondità del giocatore potrebbero trovare estimatori.

Il punto attuale

Sul tavolo ci sarebbero anche ipotesi di prestito con diritto o obbligo di riscatto, soluzione che permetterebbe al club di alleggerire il monte ingaggi e dare respiro alle casse. In Spagna, alcuni club di fascia medio-alta hanno chiesto informazioni, ma finora nessuna trattativa è entrata nel vivo. Intanto Chukwueze continua ad allenarsi con professionalità, ma la sensazione è che il suo futuro sia ormai segnato. Allegri vuole un reparto offensivo più funzionale al suo gioco, e il nigeriano non rientra in questo disegno. Le prossime settimane potrebbero decidere il futuro del giocatore in uscita dal Milan.