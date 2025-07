Milan, Chukwueze piace ancora al Fulham! Gli altri esuberi...

Il mercato del Milan resta vivo anche in uscita. Diversi i nomi che potrebbe partire nelle prossime settimane per sfoltire la rosa di Allegri

Il Milan si gode il presente in tournée, ma tiene lo sguardo fisso anche su una parte del mercato meno in voga: quello in uscita. Perché se da un lato si cercano gli ultimi tasselli da aggiungere alla rosa, dall’altro c’è da risolvere anche qualche situazione in sospeso. E in cima alla lista dei nomi che potrebbero salutare c’è quello di Samuel Chukwueze, finito nel mirino del Fulham. L’esterno nigeriano non ha lasciato un’impronta significativa nelle sue stagioni in rossonero, e il Milan starebbe valutando offerte per un suo eventuale trasferimento, soprattutto se dovessero arrivare proposte convincenti sul piano economico. Il Fulham resta in pressing e si è già informato sulle condizioni del giocatore. I rossoneri non sono chiusi alla cessione, a patto però di non registrare minusvalenze.

Gli altri nomi in uscita

Chukwueze non è l’unico profilo da monitorare però. Ismaël Bennacer, reduce da una stagione complicata fra rossoneri e Marsiglia, non ha ancora dato disponibilità a un possibile trasferimento in Arabia Saudita, nonostante l’interesse sia concreto. Diverso il discorso per Yacine Adli, che si sta allenando con il Milan Futuro. Su di lui ci sono movimenti più vivi, tra il Sassuolo e altre due squadre. Allegri ha fatto le sue scelte lasciando a casa i profili in bilico. Le prossime settimane saranno decisive per definire chi farà parte del nuovo Milan e chi no.