Milan, Chukwueze sempre nel mirino del Fulham
Milan, Chukwueze sempre nel mirino del Fulham

Edoardo Benedetti
Milano
23 Agosto, 13:08
Samuel Chukwueze
Il Fulham insiste per Chukwueze: possibile nuova offerta nei prossimi giorni. Se dovesse partire si andrebbe su Rayan del Vasco da Gama.

Tra le tante situazioni in uscita che il Milan ha sbrogliato in questa sessione di calciomercato, rimane ancora aperto il caso legato a Samuel Chukwueze. L’esterno offensivo nigeriano non è apertamente sul mercato, ma nemmeno considerato incedibile: se arrivasse un’offerta soddisfacente potrebbe essere valutata.

Un futuro ancora in bilico

Su di lui da settimane non molla la presa il Fulham, che continua a mostrare interesse ma finora non ha affondato il colpo, limitandosi a proposte di prestito con diritto di riscatto. Vedremo se nei prossimi giorni il club inglese deciderà di accelerare, dato che il mercato è ormai agli sgoccioli.
Qualora Chukwueze dovesse partire, il Milan lo sostituirebbe con un profilo più di prospettiva: si parla infatti di Rayan del Vasco da Gama, giovane attaccante brasiliano classe 2006, valutato intorno ai 10 milioni di euro.

