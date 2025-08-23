Milan, Chukwueze sempre nel mirino del Fulham

Tra le tante situazioni in uscita che il Milan ha sbrogliato in questa sessione di calciomercato, rimane ancora aperto il caso legato a Samuel Chukwueze. L’esterno offensivo nigeriano non è apertamente sul mercato, ma nemmeno considerato incedibile: se arrivasse un’offerta soddisfacente potrebbe essere valutata.
Un futuro ancora in bilico
Su di lui da settimane non molla la presa il Fulham, che continua a mostrare interesse ma finora non ha affondato il colpo, limitandosi a proposte di prestito con diritto di riscatto. Vedremo se nei prossimi giorni il club inglese deciderà di accelerare, dato che il mercato è ormai agli sgoccioli.
Qualora Chukwueze dovesse partire, il Milan lo sostituirebbe con un profilo più di prospettiva: si parla infatti di Rayan del Vasco da Gama, giovane attaccante brasiliano classe 2006, valutato intorno ai 10 milioni di euro.