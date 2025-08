Milan, per Chukwueze c’è l’interesse del Fulham

Il Fulham punta Samuel Chukwueze: il Milan vuole almeno 20 milioni per l'esterno nigeriano, che non è tra gli incedibili.

Samuel Chukwueze è uno di quei giocatori che la dirigenza del Milan lascerebbe partire qualora arrivasse l’offerta giusta. Non è ufficialmente sul mercato, ma non è nemmeno tra gli incedibili. I rossoneri, però, preferirebbero cederlo a titolo definitivo piuttosto che in prestito: in questo modo si libererebbero anche di un ingaggio pesante. L’esterno nigeriano è infatti uno dei giocatori con lo stipendio più alto in rosa, con circa 4 milioni netti.

Possibile cessione in Premier

Per il momento sarebbero arrivati solo sondaggi per prestiti secchi, ma in questi giorni, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, si sarebbe fatto avanti il Fulham, che potrebbe davvero fare sul serio.

Secondo il quotidiano, il club inglese sarebbe disposto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per Chukwueze, cifra per la quale il Milan lo lascerebbe partire senza troppi problemi. L’operazione, infatti, permetterebbe di evitare una minusvalenza a bilancio, dato che il giocatore era stato acquistato per 28 milioni dal Villarreal due anni fa. Vedremo se il Fulham passerà presto dalle intenzioni ai fatti.