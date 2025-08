Milan, colpo di scena: Tare spiazza tutti con 2 botti a sorpresa!

Oltre ai tanti nomi noti che circolano da tempo in orbita Milan, ora Tare starebbe puntando anche ad alcuni nuovi obiettivi di calciomercato

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato, visto che la rosa a disposizione di Allegri ha bisogno ancora di diversi innesti per essere completa. Per questa ragione nel mirino di Tare e soci ci sono tanti nomi, tra obiettivi di vecchia data ma anche idee assolutamente nuove e a sorpresa.

Tra i nomi più chiacchierati, si continua a parlare ovviamente di Jashari del Bruges per il centrocampo e di Vlahovic della Juventus per l’attacco, così come di Doué dello Strasburgo per la fascia destra difensiva. Tutti nomi concreti ovviamente, che sono ai primissimi posti nella classifica di gradimento del Milan.

Rimangono però anche tutte piste complicate per diverse ragioni. E, come detto, nel frattempo il Milan valuta anche altri possibili obiettivi di calciomercato a sorpresa. In particolare, occhio a un paio di nomi nuovi spuntati proprio in queste ultimissime ore in orbita rossonera.

Due nomi a sorpresa sulla lista di calciomercato del Milan

Partiamo dal primo profilo, che rappresenterebbe un’alternativa a Guela Doué come terzino destro. Parliamo di Zachary Athekame, esterno svizzero classe 2004 dello Young Boys. Il 20enne ha buona struttura fisica e ottima gamba e nella scorsa stagione ha messo insieme 43 presenze (di cui 8 in Champions League) condite anche da un gol e 3 assist. Profilo giovane e di prospettiva, che intrigherebbe Tare. Il prezzo di Athekame potrebbe essere inferiore ai 10 milioni di euro. A tal proposito, la Gazzetta dello Sport sottolinea: “I primi contatti ci sono già stati, è possibile che si arrivi presto a una offerta“. Attenzione però anche al secondo nome a sorpresa.

In questo caso parliamo di un esterno offensivo, un ruolo che il Milan potrebbe andare a rinforzare solo dopo un’uscita importante (come quella di Okafor o Chukwueze). A svelare la possibile pista di mercato è stato il noto giornalista ed esperto di calciomercato Sacha Tavolieri, che su X ha riferito: “Esclusiva. Dodi Lukebakio è un’opzione per il Milan! Il belga ha recentemente firmato con Fali Ramadani, che ha stretti legami con Igli Tare. Se ci sarà una partenza sulla fascia destra, i rossoneri potrebbero prendere in considerazione il suo profilo. Il Milan aveva già parlato di Lukebakio a gennaio…”. Il 27enne è di proprietà del Siviglia, viene da una stagione da 11 gol e 2 assist in 39 partite e ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Occhio dunque anche alle possibili sorprese in ottica Milan.