Milan, chiusura vicinissima per Athekame

Il Milan è in chiusura per Zachary Athekame dello Young Boys. Accordo sulla base di 10 milioni più percentuale sulla futura rivendita.

Siamo agli ultimi dettagli nella trattativa tra Milan e Young Boys per portare il terzino destro svizzero classe 2004 Zachary Athekame in rossonero. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’affare è ormai in dirittura d’arrivo: la cifra finale dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni, grosso modo quella richiesta inizialmente dal club svizzero.

Stando a L’Équipe, come parte dell’accordo il Milan avrebbe anche accettato di inserire un 10% sulla futura rivendita, da destinare allo Young Boys in caso di cessione del giocatore.

Una difesa rivoluzionata

Con gli acquisti di Athekame e di De Winter all’orizzonte, e quello di Estupiñán già concluso da settimane, il Milan dovrebbe aver completato il proprio pacchetto arretrato per la prossima stagione. Con questi tre innesti vengono colmate almeno numericamente le lacune lasciate dalle cessioni di Emerson Royal, Thiaw e Theo Hernandez; ora resta da vedere se i nuovi saranno all’altezza del Milan.