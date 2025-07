Milan su Chiesa: possibile occasione se parte un esterno

Federico Chiesa torna nel mirino del Milan, possibile colpo se parte un esterno. Prezzo intorno a 10-12 milioni, ma l’ingaggio resta un nodo.

Federico Chiesa è tornato prepotentemente nei radar delle squadre italiane, dopo che il Liverpool l’ha escluso dai convocati per la tournée e messo sul mercato. Diverse squadre di Serie A sarebbero allettate dall’idea di riportarlo in Italia, e tra queste potrebbe esserci anche il Milan. Se uno tra Okafor o Chukwueze dovesse lasciare i rossoneri, il nome di Chiesa potrebbe infatti tornare a circolare con forza.

Chiesa, un’opportunità da non sottovalutare

L’ala offensiva non è un ruolo scoperto per il Milan: con Pulisic sulla destra, Leao a sinistra, e Saelemaekers come jolly e senza impegni nelle coppe europee, la rosa appare ben coperta. Tuttavia, Federico Chiesa potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato a prezzo contenuto: a Liverpool non ha trovato spazio e vorrebbe rilanciarsi nel campionato italiano. Se uno tra Okafor o Chukwueze dovesse partire nelle prossime settimane, molto probabilmente il Milan proverà a fare un tentativo per Chiesa.

Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 10-12 milioni, ma l’ingaggio rappresenta un ostacolo: a Liverpool guadagna circa 7,5 milioni. L’affare potrebbe diventare più fattibile se i Reds accettassero di coprire parte dello stipendio. Da tenere d’occhio anche la concorrenza in Serie A, soprattutto l’Atalanta, che potrebbe puntare tutto su Chiesa qualora dovesse cedere Lookman.